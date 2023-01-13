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Постер к 1-му сезону сериала Жар-птицы
Киноафиша Сериалы Жар-птицы Сезоны Сезон 1

Жар-птицы, 1 сезон

Ateş Kuşları
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 21
Продолжительность сезона 49 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жар-птицы»

В 1-м сезоне сериала «Жар-птицы» на улицах небольшого турецкого городка ежедневно борются за свою жизнь десятки беспризорников. Немногие из них доживают до двадцати лет, но и те, кому это удается, в итоге оказываются или в наркопритоне, или в тюрьме. Однако пятерка отважных детей собирается вместе, чтобы противостоять тяготам уличного выживания. Самому старшему всего 13 лет. Среди них есть одна девочка, один аутист и один новорожденный младенец сорока дней от роду, которого они нашли на помойке. Эти ребята готовы на все, чтобы помочь друг другу, справиться со всеми проблемами и стать успешными людьми.

Список серий сериала Жар-птицы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
13 января 2023
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
20 января 2023
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
27 января 2023
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
3 февраля 2023
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
24 февраля 2023
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
3 марта 2023
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
10 марта 2023
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
17 марта 2023
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
24 марта 2023
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
31 марта 2023
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
7 апреля 2023
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
14 апреля 2023
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
21 апреля 2023
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
28 апреля 2023
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
5 мая 2023
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
19 мая 2023
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
26 мая 2023
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
2 июня 2023
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
9 июня 2023
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
16 июня 2023
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
23 июня 2023
График выхода всех сериалов
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