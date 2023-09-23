Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неудержимые 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Кибердеревня
Киноафиша Сериалы Кибердеревня Сезоны Сезон 1

Кибердеревня, 1 сезон

Kiberderevnya 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кибердеревня»

В 1-м сезоне сериала «Кибердеревня» в XXII столетии у каждого обитателя планеты Земля есть собственные роботы, а люди без особых усилий перемещаются по Вселенной. Главный герой Николай ведет беззаботное существование со своими родственниками в кибердеревне на Марсе. Он занимается автоматизированным хозяйством. Мирная жизнь заканчивается, когда на планету прибывает глава могущественной компании — Барагозин, который собирается создать на месте деревни свой завод. Николай не готов уступать свое жилище. Он отправляется в опасное и захватывающее приключение — возвращается на Землю, чтобы спасти свое хозяйство.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 23 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Личная баня, живые и мертвые животные: в каких хоромах поселился доктор Мясников
Женщины с этими именами обречены терпеть неудачи до конца жизни
Превзошел во всем: Михалкову в этом фильме нашли неожиданную замену
Тест: какой вы покемон?
Женщины не способны устоять перед мужчинами с этими именами: сбивающая с ног харизма
«Сегодня умерла»: Стас Пьеха не находит себе места из-за ухода бабушки
Погубила свою красоту: народ ахнул, увидев фото Прокловой до пластики
Невозможно было жить: что творилось на съемках шоу «Квартирный вопрос»
Тучный и уставший старик: не поверите глазам, увидев Киркорова без грима до всех операций
Настоящая армянская: почему Луспекаев всю жизнь работал под чужой фамилией
Главный мачо российского кино совсем сдал: женские сердца будут разбиты (фото)
Вот как выглядит советский актер, от которого женщины теряли голову: маленький и хромой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше