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Постер к 2-му сезону сериала Обещанная Страна грез
Киноафиша Сериалы Обещанная Страна грез Сезоны Сезон 2

Обещанная Страна грез, 2 сезон

Yakusoku no Neverland 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 11
Продолжительность сезона 4 часа 35 минут
О чем 2-й сезон сериала «Обещанная Страна грез»

Во 2-м сезоне сериала «Обещанная Страна грез» план побега наконец осуществлен. Однако, оказавшись за пределами «Грейс Филд», дети сталкиваются с неизвестностью внешнего мира. Кроме того, их загадочными спасителями оказываются самые настоящие демоны – Муйка и Сонджу. Эти загадочные сущности знают всю правду о том, что случилось с сиротами в приюте тридцать лет назад. Дождавшись, пока остальные ребята заснут, Эмма и Рэй решают навестить Сонджу, чтобы наконец разобраться в тайнах «Грейс Филд». Тем временем Уильям Минерва звонит директрисе приюта с тревожным сообщением, а на ферме заключается важная сделка.

Список серий 2-го сезона сериала «Обещанная Страна грез» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
7 января 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
14 января 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
21 января 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
28 января 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
4 февраля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
18 февраля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
25 февраля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
4 марта 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
11 марта 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
18 марта 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
25 марта 2021
График выхода всех сериалов
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