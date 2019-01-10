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Постер к 1-му сезону сериала Обещанная Страна грез
Киноафиша Сериалы Обещанная Страна грез Сезоны Сезон 1

Обещанная Страна грез, 1 сезон

Yakusoku no Neverland 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Обещанная Страна грез»

В 1-м сезоне сериала «Обещанная Страна грез» события разворачиваются в частном сиротском приюте «Грейс Филд», где всем заправляет строгая Мама – главная воспитательница и директриса. Норману, Эмме и Рэю уже по 11 лет, но они все еще всей душой мечтают, чтобы однажды их забрали в приемные семьи. Каждый раз, когда кого-то из младших увозят новые родители, они устраивают веселые проводы. Но одна из усыновленных сирот забывает свою любимую игрушку. Ребята решают вернуть ее, но случайно становятся свидетелями страшного разговора. «Усыновление» – это вовсе не то, чем кажется. Герои решают собрать тайное общество сверстников и сбежать из приюта.

Список серий 1-го сезона сериала «Обещанная Страна грез» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 января 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 января 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 января 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 января 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 февраля 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 февраля 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 февраля 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 февраля 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
7 марта 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
14 марта 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
21 марта 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
28 марта 2019
График выхода всех сериалов
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