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Киноафиша Сериалы Обещанная Страна грез Сезоны

Обещанная Страна грез, список сезонов

Yakusoku no Neverland 18+
Год выпуска 2019
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Fuji TV
Список сезонов сериала «Обещанная Страна грез»
Обещанная Страна грез - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 10 января 2019 - 28 марта 2019
 
Обещанная Страна грез - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
11 эпизодов 7 января 2021 - 25 марта 2021
 
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