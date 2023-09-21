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Киноафиша Сериалы Кэнган Асура Сезоны Сезон 2

Кэнган Асура, 2 сезон

Kengan Ashura 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 23 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Кэнган Асура»

Во 2-м сезоне сериала «Кэнган Асура» гладиаторы и зрители наслаждаются свободным вечером. Ома вспоминает свои поединки с самыми грозными противниками, включая своего бывшего мастера Никона Токину. Впереди ему предстоят непростые и крайне опасные встречи на арене с Киодзан Такеру, который использует приемы сумо и ММА, с отпрыском секты убийц Рей Микадзучи и с Генсая Куроки из MotorHead Motors. Бойцы вынуждены постоянно придумывать новые приемы и тактики, чтобы удерживать любовь зрителей. Среди новых соперников Асуры встречается человек, мгновенно перенимающий и имитирующий движения других бойцов.

Когда выйдет: выход первой серии 2 сезона запланирован на 21 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Episode 1
Сезон 2 Серия 1
21 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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