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Постер к 1-му сезону сериала Кэнган Асура
Киноафиша Сериалы Кэнган Асура Сезоны Сезон 1

Кэнган Асура, 1 сезон

Kengan Ashura 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 24
Продолжительность сезона 9 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кэнган Асура»

В 1-м сезоне сериала «Кэнган Асура» в центре событий оказывается парень по имени Ома Токита, больше известный как боец Асура. Это молодой и не очень внушительный по внешним данным человек, однако ловкость и ум позволяют ему одерживать победы над куда более сильными бойцами в рукопашных схватках. Его звездный час наступает, когда в эпоху Эдо обретают бешеную популярность гладиаторские бои. Ома побеждает соперников одного за другим, пока не поднимается на пьедестал славы. Здесь его замечает сказочно богатый и влиятельный купец, глава компании Nogi Group Хидэки Ноги. Он хочет во что бы то ни стало выкупить Асуру себе.

Список серий сериала Кэнган Асура График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Кэнган Kengan
Сезон 1 Серия 1
31 июля 2019
Сверхчеловек Super Human
Сезон 1 Серия 2
31 июля 2019
Крепкий орешек Tough Guy
Сезон 1 Серия 3
31 июля 2019
Воссоединение Reunited
Сезон 1 Серия 4
31 июля 2019
Стычка Brawl
Сезон 1 Серия 5
31 июля 2019
Тайное влияние Pulling Strings
Сезон 1 Серия 6
31 июля 2019
Накануне The Night Before
Сезон 1 Серия 7
31 июля 2019
Схватка начинается The Battle Begins
Сезон 1 Серия 8
31 июля 2019
Правосудие Justice
Сезон 1 Серия 9
31 июля 2019
Сестра Sister
Сезон 1 Серия 10
31 июля 2019
Асура Ashura
Сезон 1 Серия 11
31 июля 2019
Отец и сын Father and Son
Сезон 1 Серия 12
31 июля 2019
Вера Convictions
Сезон 1 Серия 13
31 октября 2019
Сэнсэй и ученик Master and Pupil
Сезон 1 Серия 14
31 октября 2019
Рыбак The Fisherman
Сезон 1 Серия 15
31 октября 2019
Очаровательный демон The Rakshasa
Сезон 1 Серия 16
31 октября 2019
Копье дьявола The Devil Lance
Сезон 1 Серия 17
31 октября 2019
Аберрация Oddities
Сезон 1 Серия 18
31 октября 2019
Характер Volition
Сезон 1 Серия 19
31 октября 2019
Король Champions
Сезон 1 Серия 20
31 октября 2019
Пропасть The Abyss
Сезон 1 Серия 21
31 октября 2019
Смертельный матч Deathmatch
Сезон 1 Серия 22
31 октября 2019
Дьявол The Devil
Сезон 1 Серия 23
31 октября 2019
Отец Father
Сезон 1 Серия 24
31 октября 2019
График выхода всех сериалов
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