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Постер к 1-му сезону сериала Дьяволенок
Киноафиша Сериалы Дьяволенок Сезоны Сезон 1

Дьяволенок , 1 сезон

Akuma-kun
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дьяволенок »

В 1-м сезоне сериала «Дьяволенок» в Японии живет обычный, на первый взгляд, но довольно талантливый школьник Итиро Мацусита. Мальчику совсем немного лет, но он уже отличается от всех своих сверстников чрезвычайно острым умом и изобретательностью. Пока взрослые восхищаются его способностями и отправляют его на школьные конкурсы, сам Итиро готовит тайный проект небывалых масштабов. Он мечтает перекроить мировой порядок и стать властителем всей Земли. Но не ради собственных амбиций, а ради всеобщего блага. Вот только в союзники он выбирает – ни много ни мало – демонов из самой преисподней.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 9 ноября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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