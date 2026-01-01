Постеры сериала «Дьяволенок»

После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова»

В России запретили: что приготовили создатели нового «Нюрнберга» с Расселом Кроу

Так над зрителями даже Netflix не издевается: так сколько же серий в турецком сериале «Между»

Этой постельной сценой в «Тихом Доне» уже не удивишь: но Быстрицкая сниматься в ней не хотела – требовала в кровать «третьего»

«После таких травм люди не живут»: вопиющий ляп в финале «Первого отдела 5» нашел настоящий врач

Стартанул 2 марта: когда выходят новые серии «Мотай!», и почему стоит смотреть сериал прямо сейчас

После «Фоллаута» пусто? Вот 3 сериала про постапокалипсис, которые легко закроют паузу

«Где мой поросеночек?»: экранизация «Фунтика» повторит ключевую фишку «Чебурашки» — вызывает вопросы

«Первый отдел 5» к финалу побил очередной рекорд: хотя с отзывами все плохо

Хогвартс или томское моторно-тракторное училище: тест — в какой школе волшебства ты бы учился