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Киноафиша Сериалы Тара Дункан Сезоны Сезон 1

Тара Дункан , 1 сезон

Tara Duncan : Les Sortceliers 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 52
Продолжительность сезона 11 часов 16 минут
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О чем 1-й сезон сериала «Тара Дункан »

В 1-м сезоне сериала «Тара Дункан» жизнь обычной парижской школьницы в одночасье переворачивается с ног на голову. Еще вчера Тара жила в городской квартире с родителями и ворчливым, но любимым дедом и ходила в среднюю школу. Но теперь она – настоящая супергероиня, не знающая, что делать с новыми силами. Дело в том, что Тара случайно попадает под действие изощренного научного эксперимента. В результате она обретает совершенно немыслимые способности, а ее дедушка превращается в разумную говорящую собаку. Вместе эта странная парочка отправляется в волшебный мир, чтобы найти себе подобных и победить злого гения Магистра.

Список серий 1-го сезона сериала «Тара Дункан » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Другой мир Autremonde
Сезон 1 Серия 1
4 декабря 2021
Проклятое дерево L'Arbre Maudit
Сезон 1 Серия 2
4 декабря 2021
Зверь из Ланковита La bête du Lancovit
Сезон 1 Серия 3
8 января 2022
Цвет Les couleurs
Сезон 1 Серия 4
8 января 2022
Золотые коровы Les vaches dorées
Сезон 1 Серия 5
8 января 2022
Возвышенная птица L'oiseau sublime
Сезон 1 Серия 6
15 января 2022
Растение-верблюд La plante Camelin
Сезон 1 Серия 7
15 января 2022
Растение-верблюд Les Spatchounes
Сезон 1 Серия 8
15 января 2022
Скипетр кентавров Le Sceptre des Centaures
Сезон 1 Серия 9
19 сентября 2022
Фафнир Fafnir
Сезон 1 Серия 10
22 января 2022
Волшебники Les Magicazes
Сезон 1 Серия 11
19 сентября 2022
Книга, которая знает все Le Livre qui Sait Tout
Сезон 1 Серия 12
22 января 2022
Детская одежда Bébé Chem
Сезон 1 Серия 13
14 апреля 2022
Воинственные гномы Les nains guerriers
Сезон 1 Серия 14
14 апреля 2022
Скрипач Le Violoniste
Сезон 1 Серия 15
29 января 2022
Меморандум Le mémorus
Сезон 1 Серия 16
29 января 2022
Тренер Анжелика Entraineur Angelica
Сезон 1 Серия 17
15 апреля 2022
Дворец с выпечкой Le palais aux pâtisseries
Сезон 1 Серия 18
15 апреля 2022
Торнадо La Tornade
Сезон 1 Серия 19
19 сентября 2022
Пугливая Шиба Peureuse Sheeba
Сезон 1 Серия 20
18 апреля 2022
Скипетр мастера химии Le Sceptre de Maitre Chem
Сезон 1 Серия 21
18 апреля 2022
Зелье La Potion
Сезон 1 Серия 22
20 сентября 2022
Картина Le Tableau
Сезон 1 Серия 23
18 апреля 2022
Магистр-рекрут Magister Recrute
Сезон 1 Серия 24
19 апреля 2022
Тара на троне Tara sur le Trône
Сезон 1 Серия 25
9 октября 2022
Где руда Où est le minerai
Сезон 1 Серия 26
29 ноября 2022
Эльф на обложке L'elfe sur la couverture
Сезон 1 Серия 27
19 апреля 2022
Сила цветов La Puissance des Fleurs
Сезон 1 Серия 28
16 октября 2022
Молодой галант Jeune Galant
Сезон 1 Серия 29
23 октября 2022
Автомобиль La Voiture
Сезон 1 Серия 30
23 октября 2022
Омуа против Ланковита Omois contre Lancovit
Сезон 1 Серия 31
1 декабря 2022
Фафнир и магия Fafnir et la magie
Сезон 1 Серия 32
20 апреля 2022
Садовник Les Jardiniers
Сезон 1 Серия 33
1 декабря 2022
Чайник La Théière
Сезон 1 Серия 34
16 октября 2022
Гонка Фафнира La course de Fafnir
Сезон 1 Серия 35
21 апреля 2022
Темно-русый Dark Blondin
Сезон 1 Серия 36
30 октября 2022
Личные дневники Les journaux intimes
Сезон 1 Серия 37
22 апреля 2022
Возвращение Леди Кали Le Retour de Dame Kali
Сезон 1 Серия 38
16 октября 2022
Обменивавшиеся Échangés
Сезон 1 Серия 39
16 октября 2022
Большая золотая птица Le grand oiseau d'or
Сезон 1 Серия 40
22 апреля 2022
Яйцо-фория Œuf-Phorie
Сезон 1 Серия 41
30 октября 2022
Без магии Sans Magie
Сезон 1 Серия 42
27 ноября 2022
Огр L'Ogre
Сезон 1 Серия 43
16 октября 2022
Тысяча формуляров Un Millier de Formulaires
Сезон 1 Серия 44
30 октября 2022
Ленивый король Le Roi Paresseux
Сезон 1 Серия 45
6 ноября 2022
Блалибан Дал Салан Blaliban Dal Salan
Сезон 1 Серия 46
6 октября 2022
Спите спокойно Dormez Bien
Сезон 1 Серия 47
13 ноября 2022
Дом императрицы La Maison de l'Impératrice
Сезон 1 Серия 48
13 ноября 2022
Шляпа Le Chapeau
Сезон 1 Серия 49
20 ноября 2022
С Днем Рождения, Тара Joyeux Anniversaire Tara
Сезон 1 Серия 50
20 ноября 2022
Магистр и чудовище Magister et la bête
Сезон 1 Серия 51
21 апреля 2022
Кэрол Новая Звезда Carole Nouvelle Star
Сезон 1 Серия 52
10 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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