«Юра Борисов страдает от скуки», но это не мешает хвалить Кончаловского: кинокритик Никулин о главной изюминке «Хроник русской революции»

5 540 077 просмотров уже в копилке: свежая серия 2025 года «Маши и Медведя» снова доказала, что мульт любят всей семьей

Николас Кейдж снялся в красивом, но странном фильме: от «Сына плотника» ждали вау-эффекта, но в итоге у ленты 37% на RT

«Связь вне брака – это грех»: Джихангир был единственным законным наследник султана – но в войну за трон он даже не вступил

Последний сняли всего за 7 тысяч: 5 «копеечных» sci-fi фильмов оказались не хуже дорогущих блокбастеров – почти у всех рейтинг 7+

Драконы, магия и рыцари: 5 незаслуженно забытых фэнтези, которые могут занять место рядом с «Властелином колец» в списке любимых

Откуда у Скалли из «Секретных материалов» ребенок? Разбираемся, кто отец малыша, и в каких сезонах раскрываются главные тайны

Ляп поймут лишь шоферы: сцена с бетономешалкой в «Джентльменах удачи» стала культовой – но в реальности актеры переломали бы руки и ноги

Тедди не психопат, а единственный адекват? У финала «Острова проклятых» есть целых три трактовки – и Скорсезе не подтвердил ни одну из них

Не то пальто: перезапуск «Голого пистолета» собрал $102 млн и 88% на RT — но автор оригинала от него плюется