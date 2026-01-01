Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Тара Дункан
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Тара Дункан
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Где снимали известные сцены
место съёмок
Тенерифе, Канарские острова, Испания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Если надоел мрачняк «Первого отдела»: новый комедийный сериал про работу полиции в провинции — буду смотреть ради Федункив
Зря Вожакину только ругают за «Первый отдел»: в 2010-е она уже блистала в другом главном хите НТВ
Эта женская военная драма чуть не привела к трагедии на съемках: лучшая роль могла стать для Ароновой последней
«Ты на Кавказ не езди – тебя убьют»: Этуш до последнего боялся сниматься в «Кавказской пленнице» – было 3 веских причины
Тысячи километров проехал без прав и опыта: Иваныч из «Дальнобойщиков» не умел водить
Есть еще ягоды в ягодицах: 5 фильмов о пенсионерах, которые уходят в отрыв – без «Неудержимых», зато с Джеки Чаном
«Максимов на пенсии с ружьем, а где собака?»: Панфилова в полнометражном «Псе» заменили звездой «Слова пацана»
Ветер мачту рвал, на сцену вышел Крокодайл: разбираем финал «Ван Пис 2», кто такой Мистер 0?
Когда «Первый отдел» закончился, а Колесников нужен срочно: в этом детективе НТВ всего 4 серии и никакого мрачняка
«Царевна-лягушка 2» на «Большой земле»: топ-5 главных российских фильмов марта-2026 – куда идти с женой, куда с детьми?
Возрастной рейтинг 6+: что в фильме «Домовенок Кузя 2» увидят дети – и почему родителям тоже будет интересно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667