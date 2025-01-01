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Киноафиша Сериалы Царята

Царята (2022 - )

Caryata 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 3 минуты
Продолжительность сериала 54 минуты

О чем сериал

«Царята» – это российский развивающий мультсериал для самых маленьких зрителей. В центре событий оказываются горделивая старшая сестренка Царевна и младший братик-непоседа Царевич. Девочка постоянно придумывает новые замысловатые темы и сюжеты для игр, но в ее планы раз за разом вторгается брат, который переворачивает все с ног на голову. Вместе ребята то расследуют исчезновение куклы, как настоящие детективы, то разыскивают пиратские сокровища, а то и вовсе отправляются на Луну, чтобы устроить там пикник.

В ролях
В ролях
Алёна Созинова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Царята - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 18 эпизодов
 
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