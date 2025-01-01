«Царята» – это российский развивающий мультсериал для самых маленьких зрителей. В центре событий оказываются горделивая старшая сестренка Царевна и младший братик-непоседа Царевич. Девочка постоянно придумывает новые замысловатые темы и сюжеты для игр, но в ее планы раз за разом вторгается брат, который переворачивает все с ног на голову. Вместе ребята то расследуют исчезновение куклы, как настоящие детективы, то разыскивают пиратские сокровища, а то и вовсе отправляются на Луну, чтобы устроить там пикник.