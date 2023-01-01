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Постер к 1-му сезону сериала Царята
Киноафиша Сериалы Царята Сезоны Сезон 1

Царята, 1 сезон

Caryata 0+
Название Сезон 1
Количество серий 18
Продолжительность сезона 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Царята»

В 1-м сезоне сериала «Царята» в центре сюжета оказываются двое веселых ребятишек из одной семьи. Старшая сестра Царевна считает себя уже взрослой и умной, она придумывает удивительные игры с детективными расследованиями, полетами в космос и придворными приемами. Сперва ее раздражает, когда к ее приключениям присоединяется Царевич – непоседливый младший братик. У него на все находится свое мнение, и брат с сестрой частенько спорят: устроить ли им пикник или отправиться на Луну? Однако все обычно решается миром, ведь и на Луне можно провести прекрасный пикник! В общем, ребятам никогда не приходится скучать!

Список серий 1-го сезона сериала «Царята» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Художники
Сезон 1 Серия 1
TBA
Строители
Сезон 1 Серия 2
TBA
Космический пикник
Сезон 1 Серия 3
TBA
Фермеры
Сезон 1 Серия 4
TBA
Фермеры
Сезон 1 Серия 5
TBA
Чаепитие
Сезон 1 Серия 6
TBA
Олимпиада
Сезон 1 Серия 7
TBA
Рыцари и драконы
Сезон 1 Серия 8
TBA
Пираты
Сезон 1 Серия 9
TBA
Фокусы
Сезон 1 Серия 10
TBA
Гонщики
Сезон 1 Серия 11
TBA
Детектив
Сезон 1 Серия 12
TBA
Стилист
Сезон 1 Серия 13
TBA
Приключения в пирамиде
Сезон 1 Серия 14
TBA
Дикий запад
Сезон 1 Серия 15
TBA
Рыцарский турнир
Сезон 1 Серия 16
TBA
Грязевой монстр
Сезон 1 Серия 17
TBA
Маляры
Сезон 1 Серия 18
TBA
График выхода всех сериалов
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