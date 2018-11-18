Сериал «Возвращение к себе» – это украинская драма о девушке, пережившей страшное испытание. Лена – молодая красавица из тихого провинциального городка с говорящим названием Счастливое. Однажды она участвует в местном конкурсе красоты и одерживает победу. Но вместе со славой к ней приходят и проблемы. У Лены появляется воздыхатель, который оставляет ей пугающие сообщения и постоянно преследует ее на улице. В итоге девушку насилуют. Чтобы сбежать от прошлого, она переезжает подальше от Счастливого.