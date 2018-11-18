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Постер сериала Возвращение к себе
Постер сериала Возвращение к себе
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Киноафиша Сериалы Возвращение к себе

Возвращение к себе (2018 - 2018)

Повернення до себе 18+
Год выпуска 2018
Страна Россия/Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Україна
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты

О чем сериал

Сериал «Возвращение к себе» – это украинская драма о девушке, пережившей страшное испытание. Лена – молодая красавица из тихого провинциального городка с говорящим названием Счастливое. Однажды она участвует в местном конкурсе красоты и одерживает победу. Но вместе со славой к ней приходят и проблемы. У Лены появляется воздыхатель, который оставляет ей пугающие сообщения и постоянно преследует ее на улице. В итоге девушку насилуют. Чтобы сбежать от прошлого, она переезжает подальше от Счастливого.

В ролях
В ролях
Татьяна Лялина
Татьяна Лялина
Сергей Радченко
Дмитрий Сова
Дмитрий Сова
Евгения Мякенькая
Ли Берлинская
Владимир Захаренков
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Возвращение к себе - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
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