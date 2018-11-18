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Постер к 1-му сезону сериала Возвращение к себе
Киноафиша Сериалы Возвращение к себе Сезоны Сезон 1

Возвращение к себе, 1 сезон

Повернення до себе 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Возвращение к себе»

В 1-м сезоне сериала «Возвращение к себе» юная красавица Лена живет в небольшом родном городке с многообещающим названием Счастливое. Но ей это место не приносит счастья. Когда девушка побеждает в местном конкурсе красоты, у нее появляется персональный маньяк. Он преследует Лену на улице и оставляет ей пугающие сообщения на автоответчик, а полиция только разводит руками. В конце концов девушка становится жертвой изнасилования. Чтобы вернуться к нормальной жизни и справиться с моральной травмой, ей приходится переехать в другой город. Однако прошлое преследует ее, куда бы она ни бежала.

Список серий 1-го сезона сериала «Возвращение к себе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 ноября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 ноября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 ноября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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