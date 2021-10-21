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Киноафиша Сериалы Мышеловка Сезоны Сезон 1

Мышеловка , 1 сезон

Piégés 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Мышеловка »

В 1-м сезоне сериала «Мышеловка» однажды пятеро незнакомых друг с другом мужчин и женщин приходят в себя в зловещих изолированных камерах через стенку друг от друга. Сперва они кричат, ругаются и требуют позвонить своим адвокатам, но вскоре становится понятно, что просто так выйти из западни не получится. Смертельной игрой руководит загадочный человек, называющий себя Кот. А все пленники оказываются мышами, пойманными в мышеловку. Кот уверен, что всех их объединяет некая общая тайна в прошлом. Возможно, пока герои не понимают, о чем идет речь, но единственный способ выбраться для них – быть откровенными друг с другом.

Список серий 1-го сезона сериала «Мышеловка » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Четыре стены Quatre murs
Сезон 1 Серия 1
21 октября 2021
Язык в чате La langue au Chat
Сезон 1 Серия 2
28 октября 2021
Степень допуска Degré de tolérance
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2021
Слабое звено Le maillon faible
Сезон 1 Серия 4
11 ноября 2021
Цена, которую нужно заплатить Le prix à payer
Сезон 1 Серия 5
18 ноября 2021
Мышь, которая ревела La souris qui rugissait
Сезон 1 Серия 6
25 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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