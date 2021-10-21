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Киноафиша Сериалы Мышеловка

Мышеловка (2021 - 2021)

Piégés 18+
Год выпуска 2021
Страна Канада
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал TVA
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Мышеловка» – это канадский психологический триллер о пятерых незнакомцах, запертых в смертельной ловушке. Герои никогда прежде не видели друг друга и не имеют понятия, почему загадочный похититель, известный как Кот, выбрал для своей зловещей игры именно их. Однако все они просыпаются в изолированных камерах через стену друг от друга и понимают, что спасение обойдется им очень дорого. Если они хотят сохранить свои жизни, они должны проявить откровенность и выяснить, что общего есть в их прошлом.

В ролях
В ролях
Бриджитт Пупар
Бриджитт Пупар
Мартин Дюбрёй
Тома Вайере
Жан-Филипп Перрас
Бриджитт ЛаФлер
Шельби Жан-Баптист
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Мышеловка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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