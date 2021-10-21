Сериал «Мышеловка» – это канадский психологический триллер о пятерых незнакомцах, запертых в смертельной ловушке. Герои никогда прежде не видели друг друга и не имеют понятия, почему загадочный похититель, известный как Кот, выбрал для своей зловещей игры именно их. Однако все они просыпаются в изолированных камерах через стену друг от друга и понимают, что спасение обойдется им очень дорого. Если они хотят сохранить свои жизни, они должны проявить откровенность и выяснить, что общего есть в их прошлом.