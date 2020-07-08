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Постер к 2-му сезону сериала Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире
Киноафиша Сериалы Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире Сезоны Сезон 2

Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире , 2 сезон

Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 25
Продолжительность сезона 12 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире »

Во 2-м сезоне сериала «Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире» Субару и его друзья празднуют свою победу над Белым китом. Но совершенно неожиданно все существование Рэма снова стирается, и парню приходится искать разгадку в ошибках прошлого. Вместе с Эмилией он возвращается домой, но обнаруживает, что деревня пуста, а Розваль исчез. Вдвоем герои отправляются в таинственное святилище, чтобы отыскать остальную часть команды и спасти Рэм. По пути они сталкиваются лицом к лицу с ведьмой жадности Ехидной и узнают, что случилось с другими жителями деревни. Старуха предлагает ему испытание, в ходе которого он снова встречается со своими родителями.

Список серий сериала Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Разные клятвы Each One's Promise
Сезон 2 Серия 1
8 июля 2020
Новое место The Next Location
Сезон 2 Серия 2
15 июля 2020
Долгожданная встреча The Long-Awaited Reunion
Сезон 2 Серия 3
22 июля 2020
Сын, отец и мать Parent and Child
Сезон 2 Серия 4
29 июля 2020
Первый шаг долгого путешествия A Step Forward
Сезон 2 Серия 5
5 августа 2020
Евангелие девочки The Maiden's Gospel
Сезон 2 Серия 6
12 августа 2020
Друг Friend
Сезон 2 Серия 7
19 августа 2020
Цена жизни The Value of Life
Сезон 2 Серия 8
26 августа 2020
Люблю, люблю, люблю, люблю тебя Love Love Love Love Love Love You
Сезон 2 Серия 9
2 сентября 2020
Я уже видел ад I Know Hell
Сезон 2 Серия 10
9 сентября 2020
Вкус смерти The Taste of Death
Сезон 2 Серия 11
16 сентября 2020
Чаепитие ведьм The Witches' Tea Party
Сезон 2 Серия 12
23 сентября 2020
Звук, заставляющий реветь The Sounds That Make You Want to Cry
Сезон 2 Серия 13
30 сентября 2020
Меткая ставка STRAIGHT BET
Сезон 2 Серия 14
6 января 2021
Отто Сувен / Причина верить Otto Suwen / A Reason to Believe
Сезон 2 Серия 15
13 января 2021
Никто не может поднять камень в одиночку Nobody Can Lift a Quain Stone Alone
Сезон 2 Серия 16
20 января 2021
Путешествие по воспоминаниям A Journey Through Memories
Сезон 2 Серия 17
27 января 2021
День, когда Бетельгейзе смеялась The Day Betelgeuse Laughed
Сезон 2 Серия 18
3 февраля 2021
Вечная мерзлота в лесу Элиор The Permafrost of Elior Forest
Сезон 2 Серия 19
10 февраля 2021
Начало святилища и начало конца The Beginning of the Sanctuary and the Beginning of the End
Сезон 2 Серия 20
17 февраля 2021
Воющее воссоединение Reunion of Roars
Сезон 2 Серия 21
24 февраля 2021
Счастье на Поверхности Воды Happiness Reflected on the Water's Surface
Сезон 2 Серия 22
3 марта 2021
Люби Меня Вплоть до Моих Крови и Внутренностей Love Me Down to My Blood and Guts
Сезон 2 Серия 23
10 марта 2021
Выбери меня Choose Me
Сезон 2 Серия 24
17 марта 2021
Под луной, Безумный шаг Under the Moon, A Crazy Step
Сезон 2 Серия 25
24 марта 2021
График выхода всех сериалов
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