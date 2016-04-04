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Постер к 1-му сезону сериала Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире
Киноафиша Сериалы Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире Сезоны Сезон 1

Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире , 1 сезон

Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 25
Продолжительность сезона 12 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире »

В 1-м сезоне сериала «Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире» обычный японский старшеклассник Субару Нацуки идет из магазина с пакетом покупок. Но внезапно некто призывает его в другой мир. Парень приходит в себя неизвестно где, не понимая, как и почему он там очутился. Кроме того, на него немедленно нападают. К счастью, поблизости оказывается прекрасная девушка с серебряными волосами со своим питомцем-котиком. Она помогает парню отбиться от бандитов. Субару решает отправиться с ней, чтобы найти путь домой. Однако их обоих убивают… и парень вновь просыпается на том же самом месте, как в компьютерной игре.

Список серий сериала Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Конец начала и начало конца The End of the Beginning and the Beginning of the End
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2016
Новая встреча с ведьмой Reunion with the Witch
Сезон 1 Серия 2
11 апреля 2016
Жизнь с нуля в параллельном мире Starting Life from Zero in Another World
Сезон 1 Серия 3
18 апреля 2016
Уютное общество поместья Розваля The Happy Roswaal Mansion Family
Сезон 1 Серия 4
25 апреля 2016
Утро обещания откладывается The Morning of Our Promise Is Still Distant
Сезон 1 Серия 5
2 мая 2016
Звук цепей The Sound of Chains
Сезон 1 Серия 6
9 мая 2016
Рестарт Нацуки Субару Natsuki Subaru's Restart
Сезон 1 Серия 7
16 мая 2016
Плакала, рыдала и утешилась I Cried, Cried My Lungs Out, and Stopped Crying
Сезон 1 Серия 8
23 мая 2016
Значение мужества The Meaning of Courage
Сезон 1 Серия 9
30 мая 2016
Огроподобный образ Fanatical Methods Like a Demon
Сезон 1 Серия 10
6 июня 2016
Рем Rem
Сезон 1 Серия 11
13 июня 2016
И вновь столица Return to the Capital
Сезон 1 Серия 12
20 июня 2016
Самопровозглашённый рыцарь Нацуки Субару Self-Proclaimed Knight Natsuki Subaru
Сезон 1 Серия 13
27 июня 2016
Болезнь под названием «Отчаяние» The Sickness Called Despair
Сезон 1 Серия 14
4 июля 2016
За пределами безумия The Outside of Madness
Сезон 1 Серия 15
11 июля 2016
Желание свиньи The Greed of a Pig
Сезон 1 Серия 16
18 июля 2016
На краю позора Disgrace in the Extreme
Сезон 1 Серия 17
25 июля 2016
С нуля From Zero
Сезон 1 Серия 18
1 августа 2016
Наступление на Белого Кита Battle Against the White Whale
Сезон 1 Серия 19
8 августа 2016
Вильгельм ван Астрея Wilhelm van Astrea
Сезон 1 Серия 20
15 августа 2016
Борьба на спор против отчаяния A Bet That Fights Against Despair
Сезон 1 Серия 21
22 августа 2016
Приступ лени Flash of Sloth
Сезон 1 Серия 22
29 августа 2016
Мерзкая лень Nefarious Sloth
Сезон 1 Серия 23
5 сентября 2016
Самопровозглашённый рыцарь и идеальный рыцарь The Self-Proclaimed Knight and the Most Valuable Knight
Сезон 1 Серия 24
12 сентября 2016
История лишь об этом That's All This Story Is About
Сезон 1 Серия 25
19 сентября 2016
График выхода всех сериалов
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