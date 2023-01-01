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Постер сериала Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире
Киноафиша Сериалы Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире Сезоны

Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире , список сезонов

Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 16+
Год выпуска 2016
Страна Япония
Эпизод длится 30 минут
Телеканал AT-X
Список сезонов сериала «Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире »
Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
25 эпизодов 4 апреля 2016 - 19 сентября 2016
 
Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
25 эпизодов 8 июля 2020 - 24 марта 2021
 
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