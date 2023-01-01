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Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире
Сезоны
Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире , список сезонов
Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu
16+
Год выпуска
2016
Страна
Япония
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
AT-X
Список сезонов сериала «Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире »
Сезон 1 / Season 1
25 эпизодов
4 апреля 2016 - 19 сентября 2016
Сезон 2 / Season 2
25 эпизодов
8 июля 2020 - 24 марта 2021
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