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Постер телешоу Футбольная команда Валдосты
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Киноафиша Сериалы Футбольная команда Валдосты

Футбольная команда Валдосты (2021 - 2021)

Titletown High 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 33 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 4 часа 24 минуты

О чем телешоу

Речь в этом реалити-шоу Netflix пойдет об обычных парнях из средней школы. Они живут в небольшом городке в штате Джорджия и ведут почти ничем не примечательную подростковую жизнь. От других их отличает одно – участие в спортивной деятельности. Все ребята играют в футбол и собираются добиться на этом поприще больших успехов. «Футбольная команда Валдосты» расскажет о буднях героев: учебе, тренировках и, конечно, первых отношениях с противоположным полом. Парням не занимать воли к победе, и они будут добиваться своих целей, будь то спортивные игры или расположение девушек.

Футбольная команда Валдосты - трейлер
Футбольная команда Валдосты  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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5.7 IMDb
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Сезоны
Футбольная команда Валдосты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
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