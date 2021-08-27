Речь в этом реалити-шоу Netflix пойдет об обычных парнях из средней школы. Они живут в небольшом городке в штате Джорджия и ведут почти ничем не примечательную подростковую жизнь. От других их отличает одно – участие в спортивной деятельности. Все ребята играют в футбол и собираются добиться на этом поприще больших успехов. «Футбольная команда Валдосты» расскажет о буднях героев: учебе, тренировках и, конечно, первых отношениях с противоположным полом. Парням не занимать воли к победе, и они будут добиваться своих целей, будь то спортивные игры или расположение девушек.