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Постер к 1-му сезону телешоу Футбольная команда Валдосты
Киноафиша Сериалы Футбольная команда Валдосты Сезоны Сезон 1

Titletown High 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Футбольная команда Валдосты»

В 1-м сезоне шоу «Футбольная команда Валдосты» зрители познакомятся с начинающими спортсменами из небольшого города. Ребята рвутся к победе и усердно тренируются день за днем. Футбол – их большая страсть, которой они готовы отдать очень много времени. Но, кроме спорта, в их жизни есть и другие аспекты: они взрослеют, грустят, радуются, переживают не самые лучшие моменты из-за отношений со взрослыми и девушками. Шоу покажет, как герои справляются с трудностями, пытаются избежать неприятностей из-за разных проделок и испытывают первую любовь. Все это – на фоне спортивных соревнований, в которых, они уверены, станут чемпионами.

Список серий 1-го сезона телешоу «Футбольная команда Валдосты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
У нас всё официально? Are We Official?
Сезон 1 Серия 1
27 августа 2021
У нас проблема We've Got a Problem
Сезон 1 Серия 2
27 августа 2021
Уиннерсвилл Winnersville
Сезон 1 Серия 3
27 августа 2021
Я не отвлекаюсь I'm Not Distracted
Сезон 1 Серия 4
27 августа 2021
Соперничество Out For Blood
Сезон 1 Серия 5
27 августа 2021
Последний шанс Your Last Shot
Сезон 1 Серия 6
27 августа 2021
Лови момент Seize the Moment
Сезон 1 Серия 7
27 августа 2021
То, что останется после It's All About Your Legacy
Сезон 1 Серия 8
27 августа 2021
График выхода всех сериалов
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