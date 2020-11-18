Рождество – совершенно особенный праздник. От его наступления люди ждут не только веселья, но и перемен. Интерьерный дизайнер Бенджамин Брэдли собирается преподнести простым людям настоящий подарок к этому торжеству. Шоу о ремонте «Праздничное преображение с мистером Рождество» отправится в семейные дома героев, чтобы привнести в обычную обстановку немного волшебства. У всех участников есть собственная история, и они объяснят, почему хотели бы превратить именно этот праздник в нечто незабываемое. Брэдли лично займется убранством их жилищ, добавляя туда уютные украшения и элементы декора.