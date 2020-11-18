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Постер телешоу Праздничное преображение с мистером Рождество
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Киноафиша Сериалы Праздничное преображение с мистером Рождество

Праздничное преображение с мистером Рождество (2020 - 2020)

Holiday Home Makeover with Mr. Christmas 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 38 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 2 часа 32 минуты

О чем телешоу

Рождество – совершенно особенный праздник. От его наступления люди ждут не только веселья, но и перемен. Интерьерный дизайнер Бенджамин Брэдли собирается преподнести простым людям настоящий подарок к этому торжеству. Шоу о ремонте «Праздничное преображение с мистером Рождество» отправится в семейные дома героев, чтобы привнести в обычную обстановку немного волшебства. У всех участников есть собственная история, и они объяснят, почему хотели бы превратить именно этот праздник в нечто незабываемое. Брэдли лично займется убранством их жилищ, добавляя туда уютные украшения и элементы декора.

Праздничное преображение с мистером Рождество - трейлер
Праздничное преображение с мистером Рождество  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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5.9 IMDb
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Сезоны
Праздничное преображение с мистером Рождество - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 4 эпизода
 
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