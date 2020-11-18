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Постер к 1-му сезону телешоу Праздничное преображение с мистером Рождество
Киноафиша Сериалы Праздничное преображение с мистером Рождество Сезоны Сезон 1

Holiday Home Makeover with Mr. Christmas 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 32 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Праздничное преображение с мистером Рождество»

В 1-м сезоне шоу «Праздничное преображение с мистером Рождество» зрители познакомятся с дизайнером Бенджамином Брэдли. За его плечами большой опыт работы с интерьером помещений, а еще он с большим трепетом относится к Рождеству. За помощью к нему обратятся обычные семьи с разными переживаниями. Объединяет их одно – желание превратить грядущий праздник в настоящую сказку. Брэдли с радостью отзовется на их просьбы, ведь для него самого большое удовольствие – дарить людям теплые моменты. Он будет работать с внутренним пространством домов, привнося в обыденную обстановку праздничное настроение. Для участников это торжество станет особенным.

Список серий 1-го сезона телешоу «Праздничное преображение с мистером Рождество» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Рождество не как у мамы! Not Your Mother's Christmas
Сезон 1 Серия 1
18 ноября 2020
Маленький городок, большой праздник Small Town, Big Christmas
Сезон 1 Серия 2
18 ноября 2020
Мое большое итальянское Рождество My Big Fat Italian Christmas
Сезон 1 Серия 3
18 ноября 2020
Повесть о двух праздниках A Tale of Two Holidays
Сезон 1 Серия 4
18 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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