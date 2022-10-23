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Постер к 2-му сезону сериала Для тебя, Бессмертный
Киноафиша Сериалы Для тебя, Бессмертный Сезоны Сезон 2

To Your Eternity
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Для тебя, Бессмертный»

Во 2-м сезоне сериала «Для тебя, Бессмертный» сорок лет спустя Фуши остается один, за исключением своего создателя в черном, Наблюдателя. На Тонари нападает Ноккер. Впоследствии Фуши воссоединяется со своей подругой, он не может проводить с ней много времени, поскольку вскоре после этого она умирает. Фуши узнает от шестого преемника Хаясе, что Церковь Беннета объявила его еретиком и назначила большую награду за его поимку. Бонтьен продолжает оказывать поддержку Фуши, чтобы он остался в Королевстве Уралис. Однако страх Фуши перед атакой Ноккера продолжает преследовать его, но принц делает еще один шаг, публично вручая ему награду...

Список серий сериала Для тебя, Бессмертный График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Влечение сквозь поколения Infatuation Reborn
Сезон 2 Серия 1
23 октября 2022
Живое наследие Beating Will
Сезон 2 Серия 2
30 октября 2022
Желанное The Awaited
Сезон 2 Серия 3
6 ноября 2022
Видящий Боншьен The Young Man Who Can See
Сезон 2 Серия 4
13 ноября 2022
Поход святого The Holy Man's Voyage
Сезон 2 Серия 5
20 ноября 2022
Еретики Heretics Betrayed
Сезон 2 Серия 6
27 ноября 2022
Преступление и прощение Crime and Forgiveness
Сезон 2 Серия 7
4 декабря 2022
Куда заводит мечта Beyond Dreams
Сезон 2 Серия 8
11 декабря 2022
Осознание Expanding Consciousness
Сезон 2 Серия 9
18 декабря 2022
Резонанс Resonance
Сезон 2 Серия 10
25 декабря 2022
Ценность плоти The Value of Flesh
Сезон 2 Серия 11
8 января 2023
Покрытая вуалью тайна Secret Behind the Veil
Сезон 2 Серия 12
15 января 2023
Личность мудреца The Wise Man's Identity
Сезон 2 Серия 13
22 января 2023
Утро возрождения Morning of Rebirth
Сезон 2 Серия 14
29 января 2023
Истлевающее «Я» The Self, Worn Down
Сезон 2 Серия 15
5 февраля 2023
Три бессмертных воина Three Eternal Warriors
Сезон 2 Серия 16
12 февраля 2023
То, что хочется уберечь What You Want to Protect
Сезон 2 Серия 17
19 февраля 2023
Гибель бессмертного Death of a Deathless
Сезон 2 Серия 18
26 февраля 2023
Навстречу рассвету And Then, Dawn
Сезон 2 Серия 19
5 марта 2023
Конец эпохи End of an Era
Сезон 2 Серия 20
12 марта 2023
График выхода всех сериалов
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