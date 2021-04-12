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Постер к 1-му сезону сериала Для тебя, Бессмертный
Киноафиша Сериалы Для тебя, Бессмертный Сезоны Сезон 1

To Your Eternity
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Для тебя, Бессмертный»

В 1-м сезоне сериала «Для тебя, Бессмертный» в центре событий оказывается одинокий юноша, который блуждает по арктическим просторам Северной Америки и однажды знакомится с волком. В скором времени они становятся преданными друзьями, которые полагаются друг на друга, чтобы уцелеть в суровых условиях. Но у главного героя есть своя история... Да и волк являет собой нечто больше, чем кажется на первый взгляд. История начинается с того, что сфера, которая приходит из ниоткуда и поглощает все вокруг себя, появляется на планете Земля. Однажды она превращается в мальчика, которому предстоит пережить немало испытаний.

Список серий сериала Для тебя, Бессмертный График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Последний The Final One
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2021
Незрелая девушка The Immature Girl
Сезон 1 Серия 2
19 апреля 2021
Незначительная эволюция A Minor Evolution
Сезон 1 Серия 3
26 апреля 2021
Большой сосуд A Large Vessel
Сезон 1 Серия 4
3 мая 2021
Спутники Those Who Follow
Сезон 1 Серия 5
10 мая 2021
Наши цели Our Goals
Сезон 1 Серия 6
17 мая 2021
Юноша, который хочет измениться The Boy Who Wants To Change
Сезон 1 Серия 7
24 мая 2021
Два монстра The Two Monsters
Сезон 1 Серия 8
31 мая 2021
Давние воспоминания Deep Memories
Сезон 1 Серия 9
7 июня 2021
Новая семья New Family
Сезон 1 Серия 10
14 июня 2021
Подарок из прошлого Gift From the Past
Сезон 1 Серия 11
21 июня 2021
Пробуждение Awakening
Сезон 1 Серия 12
28 июня 2021
Вперед, к вершине Aspiring to Go Higher
Сезон 1 Серия 13
12 июля 2021
Остров Свободы Джананда Jananda, Island of Freedom
Сезон 1 Серия 14
19 июля 2021
Девочка по имени Тонари A Girl Named Tonari
Сезон 1 Серия 15
26 июля 2021
Детские мечты The Children's Dreams
Сезон 1 Серия 16
2 августа 2021
Побежденный The Defeated
Сезон 1 Серия 17
9 августа 2021
Чтобы двигаться дальше… To Continue On
Сезон 1 Серия 18
16 августа 2021
Блуждающая ярость Wandering Rage
Сезон 1 Серия 19
23 августа 2021
Отголоски прошлого Echoes
Сезон 1 Серия 20
30 августа 2021
График выхода всех сериалов
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