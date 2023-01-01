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Для тебя, Бессмертный
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Для тебя, Бессмертный, список сезонов
To Your Eternity
Год выпуска
2021
Страна
Япония
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
NHK
Список сезонов сериала «Для тебя, Бессмертный»
Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов
12 апреля 2021 - 30 августа 2021
Сезон 2 / Season 2
20 эпизодов
23 октября 2022 - 12 марта 2023
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