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Для тебя, Бессмертный, список сезонов

To Your Eternity
Год выпуска 2021
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал NHK
Список сезонов сериала «Для тебя, Бессмертный»
Для тебя, Бессмертный - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов 12 апреля 2021 - 30 августа 2021
 
Для тебя, Бессмертный - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
20 эпизодов 23 октября 2022 - 12 марта 2023
 
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