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Постер телешоу Правила семьи Демаркус
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Киноафиша Сериалы Правила семьи Демаркус

Правила семьи Демаркус (2020 - 2020)

DeMarcus Family Rules 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 28 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 2 часа 48 минут

О чем телешоу

Джей Демаркус – музыкант в популярной кантри-группе. Работа вынуждает его находиться в постоянных разъездах. Но несмотря на насыщенную жизнь, он старается не забывать и о своих близких – дочке и сыне, которые стремительно взрослеют. Его супруга Эллисон – фотомодель, которая неоднократно участвовала и побеждала в конкурсах красоты. Реалити-шоу от Netflix «Правила семьи Демаркус» покажет жизнь известной пары с новой стороны. Демаркус предстанут в кадре обычными семьянинами, которые любят проводить время с детьми. Они стараются делать это креативно, давая потомкам не только знания и жизненные уроки, но и яркие впечатления.

 

Правила семьи Демаркус - трейлер
Правила семьи Демаркус  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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5.1 IMDb
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Сезоны
Правила семьи Демаркус - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
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