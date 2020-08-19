Джей Демаркус – музыкант в популярной кантри-группе. Работа вынуждает его находиться в постоянных разъездах. Но несмотря на насыщенную жизнь, он старается не забывать и о своих близких – дочке и сыне, которые стремительно взрослеют. Его супруга Эллисон – фотомодель, которая неоднократно участвовала и побеждала в конкурсах красоты. Реалити-шоу от Netflix «Правила семьи Демаркус» покажет жизнь известной пары с новой стороны. Демаркус предстанут в кадре обычными семьянинами, которые любят проводить время с детьми. Они стараются делать это креативно, давая потомкам не только знания и жизненные уроки, но и яркие впечатления.