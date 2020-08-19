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Постер к 1-му сезону телешоу Правила семьи Демаркус
Киноафиша Сериалы Правила семьи Демаркус Сезоны Сезон 1

DeMarcus Family Rules 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 48 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Правила семьи Демаркус»

В 1-м сезоне шоу «Правила семьи Демаркус» зрители увидят американских знаменитостей в другом свете. Элисон и Джей известны в мире моды и шоу-бизнеса и всегда находятся под прицелом камер. Однако многие подробности их жизни до сих не были известны. Они позволят узнать о себе чуть больше. Программа представит их в домашней обстановке, общении друг с другом и двумя детьми-подростками. Они будут отмечать День благодарения, ходить в походы, устраивать грандиозные вечеринки. Несмотря на то что пара уделяет много времени своей карьере, они никогда не откажутся от семейного очага и веселья.

Список серий 1-го сезона телешоу «Правила семьи Демаркус» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Наши правила Rules We Live By
Сезон 1 Серия 1
19 августа 2020
Поход Gone Camping
Сезон 1 Серия 2
19 августа 2020
Детки, деньги и дни рождения Babies, Budgets and Birthdays
Сезон 1 Серия 3
19 августа 2020
Жизнь – это скоростная дорога Life Is a Highway
Сезон 1 Серия 4
19 августа 2020
Собачий день благодарения A Dog Day Thanksgiving
Сезон 1 Серия 5
19 августа 2020
Правила на будущее Rules for the Future
Сезон 1 Серия 6
19 августа 2020
График выхода всех сериалов
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