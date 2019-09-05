Автобус любви: Путешествие по Африке (2019 - 2020)

Семь девушек и парней из Японии, которые не знакомы друг с другом, отправляются на поиски любви. Искать вторую половинку среди других участников им придется при необычных обстоятельствах – в поездке по африканским странам. Они садятся на розовый автобус и перемещаются между городами, изучая достопримечательности, окружающих и самих себя. «Автобус любви: путешествие по Африке» дает игрокам уникальную возможность раскрыться в сложных испытаниях. В каждом эпизоде они будут узнавать интересные и порой шокирующие подробности из жизни других игроков, что поможет им сблизиться или, наоборот, отдалиться.