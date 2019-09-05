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Постер телешоу Автобус любви: Путешествие по Африке
1 постер
Киноафиша Сериалы Автобус любви: Путешествие по Африке

Автобус любви: Путешествие по Африке (2019 - 2020)

Ainori Love Wagon: African Journey 18+
Год выпуска 2019
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 11 часов 0 минут

О чем телешоу

Семь девушек и парней из Японии, которые не знакомы друг с другом, отправляются на поиски любви. Искать вторую половинку среди других участников им придется при необычных обстоятельствах – в поездке по африканским странам. Они садятся на розовый автобус и перемещаются между городами, изучая достопримечательности, окружающих и самих себя. «Автобус любви: путешествие по Африке» дает игрокам уникальную возможность раскрыться в сложных испытаниях. В каждом эпизоде они будут узнавать интересные и порой шокирующие подробности из жизни других игроков, что поможет им сблизиться или, наоборот, отдалиться.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг шоу

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7.4 IMDb
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Сезоны
Автобус любви: Путешествие по Африке - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 22 эпизода
 
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