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Постер к 1-му сезону телешоу Автобус любви: Путешествие по Африке
Киноафиша Сериалы Автобус любви: Путешествие по Африке Сезоны Сезон 1

Ainori Love Wagon: African Journey
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Автобус любви: Путешествие по Африке»

В 1-м сезоне шоу «Автобус любви: путешествие по Африке» принимают участие семь незнакомцев. У них будет возможность наладить контакт и узнать друг друга поближе, правда, при нестандартных условиях. В уютном автобусе игроки объедут разные страны Африки. Их путь начнется в Кении и завершится в Занзибаре. В этом путешествии они будут исследовать разнообразие континента и общаться с местными жителями. Затем молодые люди вернутся обратно – в родную Японию. Однако в каком статусе им предстоит это сделать – покажет время, проведенное вместе с другими участниками. Главной задачей является поиск человека, с которым можно создать отношения.

Список серий 1-го сезона телешоу «Автобус любви: Путешествие по Африке» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Неизведанные территории Uncharted Lands
Сезон 1 Серия 1
5 сентября 2019
Где розовый? Where's the Pink?
Сезон 1 Серия 2
12 сентября 2019
Надушенная кофта The Perfume Doused Hoodie
Сезон 1 Серия 3
19 сентября 2019
Любовь победителя Winner's Love
Сезон 1 Серия 4
26 сентября 2019
Успех не гарантирован Never Fight a Losing Battle
Сезон 1 Серия 5
3 октября 2019
Тайный умысел Ulterior Motives
Сезон 1 Серия 6
10 октября 2019
Самый уродливый человек в Уганде The Ugliest Man in Uganda
Сезон 1 Серия 7
17 октября 2019
Работа для медсестры A Job for a Nurse
Сезон 1 Серия 8
24 октября 2019
Пельмени, яйца и Сюмай Dumplings, Eggs, and Shu-mai
Сезон 1 Серия 9
31 октября 2019
Подожди минутку… Hold On...
Сезон 1 Серия 10
7 ноября 2019
Девушка, которую не выбрали The Girl Who Never Got Picked
Сезон 1 Серия 11
14 ноября 2019
Африканское чудо The African Miracle
Сезон 1 Серия 12
21 ноября 2019
Время блистать Time to Shine
Сезон 1 Серия 13
28 ноября 2019
Принц необитаемого острова The Prince of the Uninhabited Island
Сезон 1 Серия 14
5 декабря 2019
Не могу признаться I Can't Confess
Сезон 1 Серия 15
12 декабря 2019
Путь дикаря The Beast Descends
Сезон 1 Серия 16
19 декабря 2019
Твой подарок What You Gave Me
Сезон 1 Серия 17
26 декабря 2019
Как мотыльки на пламя Like Moths to a Flame
Сезон 1 Серия 18
2 января 2020
Гора Килиманджаро – Пролог Mount Kilimanjaro–The Prologue
Сезон 1 Серия 19
9 января 2020
Место из моих снов The Place from My Dreams
Сезон 1 Серия 20
16 января 2020
Ты для меня как туалет You're Like a Toilet to Me
Сезон 1 Серия 21
23 января 2020
Винтаж Vintage
Сезон 1 Серия 22
30 января 2020
График выхода всех сериалов
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