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Постер телешоу Беседы с Пэком
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Киноафиша Сериалы Беседы с Пэком

Беседы с Пэком (2021 - …)

Baekseupirit 18+
Год выпуска 2021
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 5 часов 0 минут

О чем телешоу

«Беседы с Пэком» – увлекательный проект от Netflix, который расскажет о тонкостях азиатской кухни. Всемирно известный повар Пэк Чон Вон прославился не только как талантливый кулинар, но и как интересный собеседник. В каждом эпизоде он отправляется в корейское заведение, где на животрепещущие темы общается со своими творческими земляками: актерами, спортсменами, звездами поп-сцены. Не забывает Пэк и про главную свою страсть – кулинарию. Еду и напитки для шоу он готовит сам, а затем со вкусом рассказывает о них гостю и зрителям.

В ролях
В ролях
Пэк Чон-вон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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Сезоны
Беседы с Пэком - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
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