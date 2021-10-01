«Беседы с Пэком» – увлекательный проект от Netflix, который расскажет о тонкостях азиатской кухни. Всемирно известный повар Пэк Чон Вон прославился не только как талантливый кулинар, но и как интересный собеседник. В каждом эпизоде он отправляется в корейское заведение, где на животрепещущие темы общается со своими творческими земляками: актерами, спортсменами, звездами поп-сцены. Не забывает Пэк и про главную свою страсть – кулинарию. Еду и напитки для шоу он готовит сам, а затем со вкусом рассказывает о них гостю и зрителям.