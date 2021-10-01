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Постер к 1-му сезону телешоу Беседы с Пэком
Киноафиша Сериалы Беседы с Пэком Сезоны Сезон 1

Baekseupirit 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Беседы с Пэком»

В 1-м сезоне шоу «Беседы с Пэком» знаменитый корейский шеф встретится с селебрити, чтобы обсудить самые разнообразные темы за вкусной едой и напитками. В каждом выпуске в компании талантливых и интересных людей он посещает различные заведения, которые подают аутентичные азиатские блюда и напитки: самгепсаль, макколли, говядину хану, сомэк, жареную курицу. Пэк Чон Вон расскажет об истории пищи и ее месте в культуре. Среди его гостей актриса кино Хан Чжи Мин, телевизионный продюсер На Юнг Сук, волейболистка Ким Ен Кун и другие звезды из Южной Кореи.

Список серий телешоу Беседы с Пэком График выхода всех сериалов
Сезон 1
Соджу в трудную минуту In every moment of despair, there was soju
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2021
Соджу объединяет людей Soju, connecting people
Сезон 1 Серия 2
1 октября 2021
Знакомьтесь: традиционный корейский алкоголь Nice to meet you, traditional liquors
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2021
Все становятся старше What it means to age
Сезон 1 Серия 4
1 октября 2021
Да здравствуют различия! Different is good!
Сезон 1 Серия 5
1 октября 2021
В истинном цвете Show your colors!
Сезон 1 Серия 6
1 октября 2021
График выхода всех сериалов
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