Необъяснимо, но факт (2005 - 2008)

«Необъяснимо, но факт» – культовая программа канала ТНТ, выходившая в эфир канала в середине нулевых. Ведущим телешоу выступил шоумен Сергей Дружко, издавна интересующийся всем загадочным и неизведанным. Вместе со съемочной группой он путешествует по России, исследуя паранормальную активность в самых разных ее проявлениях, в надежде предоставить неопровержимые доказательства существования нечистой силы. Ему предстоит столкнуться с явлениями, способными вызвать ужас, а также развеять некоторые мифы, прочно укоренившиеся в российском фольклоре.