Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Необъяснимо, но факт
1 постер
Киноафиша Сериалы Необъяснимо, но факт

Необъяснимо, но факт (2005 - 2008)

Neobyasnimo, no fakt 18+
Год выпуска 2005
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 111 часов 45 минут

О чем телешоу

«Необъяснимо, но факт» – культовая программа канала ТНТ, выходившая в эфир канала в середине нулевых. Ведущим телешоу выступил шоумен Сергей Дружко, издавна интересующийся всем загадочным и неизведанным. Вместе со съемочной группой он путешествует по России, исследуя паранормальную активность в самых разных ее проявлениях, в надежде предоставить неопровержимые доказательства существования нечистой силы. Ему предстоит столкнуться с явлениями, способными вызвать ужас, а также развеять некоторые мифы, прочно укоренившиеся в российском фольклоре.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Дружко Ведущий
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Необъяснимо, но факт - Сезон 1 Сезон 1
2005, 149 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из телешоу
Новая «Фантастическая четверка» покорила первых зрителей: Marvel вернулись с фильмом, похожим на «Интерстеллар»
Круче, чем «Монолог фармацевта» или «Поднятие уровня…»: у первой серии этого аниме-хита рейтинг 9,7
Изначально в сценарии такого не было: как появилась легендарная фраза Шматко из «Солдат»
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше