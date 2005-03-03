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Постер к 1-му сезону телешоу Необъяснимо, но факт
Киноафиша Сериалы Необъяснимо, но факт Сезоны Сезон 1

Neobyasnimo, no fakt 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 марта 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 149
Продолжительность сезона 111 часов 45 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Необъяснимо, но факт»

В 1-м сезоне шоу «Необъяснимо, но факт» телеведущий отправится в несколько экспедиций, исследуя паранормальные явления в различных городах России. К нему за помощью обращаются граждане, столкнувшиеся с чем-то таким, чему невозможно дать логическое объяснение. В задачу Сергея Дружко и приглашенных экспертов входит поиск неопровержимые доказательств существования того, о чем многие боятся говорить вслух. Помимо контакта с загробным миром, шоумен исследует феномен вещих снов, изучит дело кыштымского пришельца, столкнется с петлей времени и поучаствует в охоте на лесных гномов.

Список серий 1-го сезона телешоу «Необъяснимо, но факт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
В объятиях смерти
Сезон 1 Серия 1
3 марта 2005
Кыштымский пришелец
Сезон 1 Серия 2
TBA
Треугольник смерти
Сезон 1 Серия 3
TBA
Заколдованное озеро
Сезон 1 Серия 4
TBA
Петля времени
Сезон 1 Серия 5
TBA
Вещие сны
Сезон 1 Серия 6
TBA
Свидание с призраком
Сезон 1 Серия 7
TBA
Люди-маугли
Сезон 1 Серия 8
TBA
Святые чудеса
Сезон 1 Серия 9
TBA
Гиблое место
Сезон 1 Серия 10
TBA
Снежный человек
Сезон 1 Серия 11
TBA
Снежный человек 2
Сезон 1 Серия 12
TBA
Целители
Сезон 1 Серия 13
TBA
Люди X
Сезон 1 Серия 14
TBA
Колдовство
Сезон 1 Серия 15
TBA
НЛО. Секс-миссия
Сезон 1 Серия 16
TBA
Мёртвые души
Сезон 1 Серия 17
TBA
Реинкарнация
Сезон 1 Серия 18
TBA
Бессмертие
Сезон 1 Серия 19
TBA
Атака клонов
Сезон 1 Серия 20
TBA
Буйство духов
Сезон 1 Серия 21
TBA
Чёрные дыры Земли
Сезон 1 Серия 22
TBA
Круги
Сезон 1 Серия 23
TBA
Русалки
Сезон 1 Серия 24
TBA
Звёзды и судьбы
Сезон 1 Серия 25
TBA
Астрология власти
Сезон 1 Серия 26
TBA
Антихрист
Сезон 1 Серия 27
TBA
Шестое чувство
Сезон 1 Серия 28
TBA
Зомби
Сезон 1 Серия 29
TBA
Психотропные войны
Сезон 1 Серия 30
TBA
Суеверия
Сезон 1 Серия 31
TBA
Машины-убийцы
Сезон 1 Серия 32
TBA
Ясновидение
Сезон 1 Серия 33
TBA
Ясновидение. Расплата
Сезон 1 Серия 34
TBA
Хеллоуин
Сезон 1 Серия 35
TBA
Проклятья
Сезон 1 Серия 36
TBA
Змеиный лес
Сезон 1 Серия 37
TBA
Дурной глаз
Сезон 1 Серия 38
TBA
Тайные общества
Сезон 1 Серия 39
TBA
Зов смерти
Сезон 1 Серия 40
TBA
Месть вещей
Сезон 1 Серия 41
TBA
Пятое чувство
Сезон 1 Серия 42
TBA
В плену киборгов
Сезон 1 Серия 43
TBA
Дети индиго
Сезон 1 Серия 44
TBA
Святки
Сезон 1 Серия 45
TBA
Ангел-хранитель
Сезон 1 Серия 46
TBA
Вирусы-убийцы
Сезон 1 Серия 47
TBA
Оружие 21 века
Сезон 1 Серия 48
TBA
Таинственный лес
Сезон 1 Серия 49
TBA
Конец света
Сезон 1 Серия 50
TBA
Мутанты
Сезон 1 Серия 51
TBA
Регенерация
Сезон 1 Серия 52
TBA
Хиромантия
Сезон 1 Серия 53
TBA
Тайные цивилизации
Сезон 1 Серия 54
TBA
Призраки замков
Сезон 1 Серия 55
TBA
Тайны Чёрного моря
Сезон 1 Серия 56
TBA
Смерть мага
Сезон 1 Серия 57
TBA
Гибели звёзд
Сезон 1 Серия 58
TBA
Тайны красоты
Сезон 1 Серия 59
TBA
Новые энергии
Сезон 1 Серия 60
TBA
Магия чисел
Сезон 1 Серия 61
TBA
Жизнь мумий
Сезон 1 Серия 62
TBA
Жизнь за янтарь
Сезон 1 Серия 63
TBA
Ведьмы
Сезон 1 Серия 64
TBA
Кара небес
Сезон 1 Серия 65
TBA
Отшельники
Сезон 1 Серия 66
TBA
Секрет воды
Сезон 1 Серия 67
TBA
Взрыв Кундалини
Сезон 1 Серия 68
TBA
Основной инстинкт
Сезон 1 Серия 69
TBA
Венец безбрачия
Сезон 1 Серия 70
TBA
Места силы
Сезон 1 Серия 71
TBA
Послания пришельцев
Сезон 1 Серия 72
TBA
Параллельные миры
Сезон 1 Серия 73
TBA
Лекари-шарлатаны
Сезон 1 Серия 74
TBA
Лекари-шарлатаны 2
Сезон 1 Серия 75
TBA
Гениальность
Сезон 1 Серия 76
TBA
Магия власти
Сезон 1 Серия 77
TBA
Фобии
Сезон 1 Серия 78
TBA
Сила мысли
Сезон 1 Серия 79
TBA
Дурман-трава
Сезон 1 Серия 80
TBA
Ночные люди
Сезон 1 Серия 81
TBA
Чудо-звери
Сезон 1 Серия 82
TBA
Кошмары Чернобыля
Сезон 1 Серия 83
TBA
Сила звука
Сезон 1 Серия 84
TBA
Легенды Байкала
Сезон 1 Серия 85
TBA
Новые люди
Сезон 1 Серия 86
TBA
Тайны Тибета
Сезон 1 Серия 87
TBA
Загадки Ламы
Сезон 1 Серия 88
TBA
Привороты
Сезон 1 Серия 89
TBA
Говорящее лицо
Сезон 1 Серия 90
TBA
Новый год
Сезон 1 Серия 91
TBA
Гадания
Сезон 1 Серия 92
TBA
Дрожь земли
Сезон 1 Серия 93
TBA
Легендарные животные
Сезон 1 Серия 94
TBA
Знаки судьбы
Сезон 1 Серия 95
TBA
Роковые совпадения
Сезон 1 Серия 96
TBA
Карлики и великаны
Сезон 1 Серия 97
TBA
Города-призраки
Сезон 1 Серия 98
TBA
Фотомагия
Сезон 1 Серия 99
TBA
Память
Сезон 1 Серия 100
TBA
Игры для взрослых
Сезон 1 Серия 101
TBA
Подземные цивилизации
Сезон 1 Серия 102
TBA
Чудеса
Сезон 1 Серия 103
TBA
Стихия огня
Сезон 1 Серия 104
TBA
Тайны имени
Сезон 1 Серия 105
TBA
Изменение сознания
Сезон 1 Серия 106
TBA
Алхимики
Сезон 1 Серия 107
TBA
Жизнь после смерти
Сезон 1 Серия 108
TBA
Тайны воздушного мира
Сезон 1 Серия 109
TBA
Тайны воздушного мира 2
Сезон 1 Серия 110
TBA
Опыты над людьми
Сезон 1 Серия 111
TBA
Фантастические деньги
Сезон 1 Серия 112
TBA
Болезни чувств
Сезон 1 Серия 113
TBA
Каменные джунгли. Спасение
Сезон 1 Серия 114
TBA
Полтергейст. Новый след
Сезон 1 Серия 115
TBA
Волшебный голос
Сезон 1 Серия 116
TBA
Тайны языческих капищ
Сезон 1 Серия 117
TBA
Белый шум
Сезон 1 Серия 118
TBA
НЛО. Новая волна
Сезон 1 Серия 119
TBA
Магия шоу-бизнеса
Сезон 1 Серия 120
TBA
Секс-астрология
Сезон 1 Серия 121
TBA
Технология успеха
Сезон 1 Серия 122
TBA
Люди X 2
Сезон 1 Серия 123
TBA
Сила слова
Сезон 1 Серия 124
TBA
Чувство опасности
Сезон 1 Серия 125
TBA
Технология соблазна
Сезон 1 Серия 126
TBA
Жертвы гипноза
Сезон 1 Серия 127
TBA
Тайна медвежьих озер
Сезон 1 Серия 128
TBA
Ловцы душ
Сезон 1 Серия 129
TBA
Дороги смерти
Сезон 1 Серия 130
TBA
Проклятие экстрасенсов
Сезон 1 Серия 131
TBA
Власть огня
Сезон 1 Серия 132
TBA
Ведьмы 21 века
Сезон 1 Серия 133
TBA
Жизнь на двоих
Сезон 1 Серия 134
TBA
Мистика Питера
Сезон 1 Серия 135
TBA
Наука будущего
Сезон 1 Серия 136
TBA
Чудеса
Сезон 1 Серия 137
TBA
Поиски инопланетян
Сезон 1 Серия 138
TBA
Бессоница
Сезон 1 Серия 139
TBA
СуперЗвери
Сезон 1 Серия 140
TBA
Конец света
Сезон 1 Серия 141
TBA
Обратная сторона прогресса
Сезон 1 Серия 142
TBA
Зоны риска
Сезон 1 Серия 143
TBA
Обострение чувств
Сезон 1 Серия 144
TBA
Вещи против людей
Сезон 1 Серия 145
TBA
Дороги смерти 2
Сезон 1 Серия 146
TBA
Мосты между мирами
Сезон 1 Серия 147
TBA
Пункт назначения
Сезон 1 Серия 148
TBA
Тайны столиц
Сезон 1 Серия 149
19 июля 2008
График выхода всех сериалов
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