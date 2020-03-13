Научно-популярное шоу от Netflix «Природа человека» берется исследовать разные аспекты человеческого существования. В проекте принимают участие сто добровольцев, которые совершенно не похожи друг на друга: они разного пола, возраста и имеют уникальный жизненный опыт. Мужчины и женщины настолько отважны, что готовы отдать себя в руки профессиональных ученых. Теперь героям предстоит стать подопытными в экспериментах, изучающих поведение и восприятие человека в различных условиях. Исследования затронут тему сексуального влечения, зависимость восприятия от обоняния и многое другое.