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Постер телешоу Природа человека
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Киноафиша Сериалы Природа человека

Природа человека (2020 - 2020)

100 Humans 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 37 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 4 часа 56 минут

О чем телешоу

Научно-популярное шоу от Netflix «Природа человека» берется исследовать разные аспекты человеческого существования. В проекте принимают участие сто добровольцев, которые совершенно не похожи друг на друга: они разного пола, возраста и имеют уникальный жизненный опыт. Мужчины и женщины настолько отважны, что готовы отдать себя в руки профессиональных ученых. Теперь героям предстоит стать подопытными в экспериментах, изучающих поведение и восприятие человека в различных условиях. Исследования затронут тему сексуального влечения, зависимость восприятия от обоняния и многое другое.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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5.8 IMDb
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Сезоны
Природа человека - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
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Кадры из телешоу
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