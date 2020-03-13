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Постер к 1-му сезону телешоу Природа человека
Киноафиша Сериалы Природа человека Сезоны Сезон 1

100 Humans 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 56 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Природа человека»

В 1-м сезоне шоу «Природа человека» профи, изучающие поведение человека в социуме, соберут вокруг себя сто разных человек. Участники станут испытуемыми в необычных экспериментах, которые призваны прояснить широкий спектр нюансов, касающихся человеческой природы. Зрители узнают, как восприятие внешнего мира зависит от внутренних факторов, откуда берутся предрассудки и как проявляются в повседневной жизни, какая возрастная группа лучше всего справляется с интеллектуальными и физическими заданиями, а также смогут понаблюдать за исследованием, посвященным природе сексуального влечения.

Список серий 1-го сезона телешоу «Природа человека» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Что делает нас привлекательными? What Makes Us Attractive?
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2020
Самый лучший возраст The Best Age to Be Alive
Сезон 1 Серия 2
13 марта 2020
Поговорим о сексе Let's Talk About Sex
Сезон 1 Серия 3
13 марта 2020
Предвзяты ли вы? Are You Biased?
Сезон 1 Серия 4
13 марта 2020
Боль и удовольствие Pain vs. Pleasure
Сезон 1 Серия 5
13 марта 2020
Как быть счастливым How to Be Happy
Сезон 1 Серия 6
13 марта 2020
Можно ли доверять своим чувствам? Can You Trust Your Senses?
Сезон 1 Серия 7
13 марта 2020
Спроси человека Ask a Human
Сезон 1 Серия 8
13 марта 2020
График выхода всех сериалов
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