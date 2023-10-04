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Токийские мстители
Сезоны
Токийские мстители, список сезонов
Tokyo Revengers
Год выпуска
2021
Страна
Япония
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
MBS
Список сезонов сериала «Токийские мстители»
Сезон 1 / Season 1
24 эпизода
10 апреля 2021 - 18 сентября 2021
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
7 января 2023 - 1 апреля 2023
Сезон 3
1 эпизод
4 октября 2023
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