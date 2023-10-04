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Токийские мстители, список сезонов

Tokyo Revengers
Год выпуска 2021
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал MBS
Список сезонов сериала «Токийские мстители»
Токийские мстители - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
24 эпизода 10 апреля 2021 - 18 сентября 2021
 
Токийские мстители - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов 7 января 2023 - 1 апреля 2023
 
Сезон 3
1 эпизод 4 октября 2023
 
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