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Постер к 2-му сезону сериала Токийские мстители
Киноафиша Сериалы Токийские мстители Сезоны Сезон 2

Tokyo Revengers
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 2-й сезон сериала «Токийские мстители»

Во 2-м сезоне сериала «Токийские мстители» продолжается история Такэмити Ханагаки, который в старшей школе прислуживал местной шпане. Ошибки прошлого оставили свой след. Такэмити не мог забыть девушку, которая погибла по вине той самой банды хулиганов. По загадочному стечению обстоятельств в этот же день, попав под поезд, Такэмити не погибает, а попадает в свое прошлое, на 12 лет назад. Он видит бывших приятелей и возлюбленную. Это дает главному герою возможность повлиять на трагичные события. Но для этого сначала ему нужно обрести внутренний стержень. И когда трус окажется героем, придется прогнуться тем, кто плюет на остальных.

Список серий сериала Токийские мстители График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Что есть, то есть It Is What It Is
Сезон 2 Серия 1
7 января 2023
Мне пора идти Gotta Go
Сезон 2 Серия 2
14 января 2023
Противостоять в одиночку Stand Alone
Сезон 2 Серия 3
21 января 2023
Семейные узы Family Bonds
Сезон 2 Серия 4
28 января 2023
Рождественский сочельник Christmas Eve
Сезон 2 Серия 5
4 февраля 2023
Подъем боевого духа Whip Up Morale
Сезон 2 Серия 6
11 февраля 2023
Соперничество между братьями и сестрами Sibling Rivalry
Сезон 2 Серия 7
18 февраля 2023
Совместное устремление Strive Together
Сезон 2 Серия 8
25 февраля 2023
Наступление новой эры Dawning of a New Era
Сезон 2 Серия 9
4 марта 2023
Свет моей жизни The Light of My Life
Сезон 2 Серия 10
11 марта 2023
По дороге домой On My Way Home
Сезон 2 Серия 11
18 марта 2023
Последний заказ Last Order
Сезон 2 Серия 12
25 марта 2023
Когда идет дождь, он льет как из ведра When It Rains, It Pours
Сезон 2 Серия 13
1 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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