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Постер к 1-му сезону сериала Токийские мстители
Киноафиша Сериалы Токийские мстители Сезоны Сезон 1

Tokyo Revengers
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Токийские мстители»

В 1-м сезоне сериала «Токийские мстители» в центре событий – подросток по имени Такэмити Ханагаки. Он выдавал себя за заправского гопника, после чего вынужден был стать «шестеркой» у местной бандитской группировки. С того времени главный герой только и ждал, когда уйдет из школы, а получив аттестат, тут же убежал, оставив друзей. Спустя время, отсчитывая бесславно прожитые годы, Такэмити понимает, что в свои 26 лет не имеет никаких успехов. Прошлое сделало из него никчемного неудачника. Единственный луч света — девушка, с которой он был в отношениях, — некоторое время назад погибла по вине как раз тех бандитов, перед которыми он пресмыкался…

Список серий сериала Токийские мстители График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Перерождение Reborn
Сезон 1 Серия 1
10 апреля 2021
Сопротивление Resist
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 2021
Решимость Resolve
Сезон 1 Серия 3
24 апреля 2021
Возвращение Return
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2021
Новый прыжок Releap
Сезон 1 Серия 5
8 мая 2021
Сожаление Regret
Сезон 1 Серия 6
15 мая 2021
Воскрешение Revive
Сезон 1 Серия 7
22 мая 2021
Подзарядка Rechange
Сезон 1 Серия 8
29 мая 2021
Смута Revolt
Сезон 1 Серия 9
5 июня 2021
Воскрешение Rerise
Сезон 1 Серия 10
12 июня 2021
Почёт Respect
Сезон 1 Серия 11
19 июня 2021
Отмщение Revenge
Сезон 1 Серия 12
26 июня 2021
Средства и цели Odds and Ends
Сезон 1 Серия 13
3 июля 2021
Разрыв Break up
Сезон 1 Серия 14
10 июля 2021
Под лежачий камень вода не течёт No Pain, no gain
Сезон 1 Серия 15
17 июля 2021
Давным-давно Once upon a time
Сезон 1 Серия 16
24 июля 2021
Невозможно No way
Сезон 1 Серия 17
31 июля 2021
Открыть огонь Open Fire
Сезон 1 Серия 18
7 августа 2021
Поворот Turn around
Сезон 1 Серия 19
14 августа 2021
Живым или мёртвым Dead or Alive
Сезон 1 Серия 20
21 августа 2021
Один-единственный One and only
Сезон 1 Серия 21
28 августа 2021
Один за всех One for all
Сезон 1 Серия 22
4 сентября 2021
Война закончена End of war
Сезон 1 Серия 23
11 сентября 2021
Плакса A Cry baby
Сезон 1 Серия 24
18 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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