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Постер к 2-му сезону сериала О моем перерождении в слизь
Киноафиша Сериалы О моем перерождении в слизь Сезоны Сезон 2

Tensei shitara slime datta ken 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «О моем перерождении в слизь»

Во 2-м сезоне сериала «О моем перерождении в слизь» бывший офисный служащий проживает новую жизнь в обличии разумного слизеобразного существа. Римуру уже смирился со своим неожиданным и нелепым перевоплощением и научился взаимодействовать с большинством других рас планеты. Но остается еще одна страна, не желающая поддерживать мир во всем мире и угрожающая слизи порабощением или даже уничтожением. Римуру ставит перед собой новую задачу – установить дипломатический контакт с государством Повелителя Демонов Кэрриона. Он разъезжает на повозке, запряженной тиграми, и не собирается идти на компромиссы.

Список серий сериала О моем перерождении в слизь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Хлопотные деньки Римуру Rimuru's Busy Life
Сезон 2 Серия 1
12 января 2021
Торговля с королевством животных Trade with the Animal Kingdom
Сезон 2 Серия 2
19 января 2021
Рай, снова Paradise, Once More
Сезон 2 Серия 3
26 января 2021
Интриги королевства Фалмуст The Scheming of Falmuth
Сезон 2 Серия 4
2 февраля 2021
Прелюдия к катастрофе Prelude to the Disaster
Сезон 2 Серия 5
9 февраля 2021
Красавица делает свой ход The Beauty Makes Her Move
Сезон 2 Серия 6
16 февраля 2021
Отчаяние Despair
Сезон 2 Серия 7
23 февраля 2021
Надежда Hope
Сезон 2 Серия 8
2 марта 2021
Ставя все на кон Putting Everything on the Line
Сезон 2 Серия 9
9 марта 2021
Мегиддо Megiddo
Сезон 2 Серия 10
16 марта 2021
Рождение Владыки Демонов Birth of a Demon Lord
Сезон 2 Серия 11
23 марта 2021
Тот, кто развязался The One Unleashed
Сезон 2 Серия 12
30 марта 2021
Гости The Visitors
Сезон 2 Серия 13
6 июля 2021
Встреча людей и монстров A Meeting of Humans and Monsters
Сезон 2 Серия 14
13 июля 2021
Предупреждение Рамирис Ramiris's Warning
Сезон 2 Серия 15
20 июля 2021
Танцы Конгресса The Congress Dances
Сезон 2 Серия 16
27 июля 2021
Накануне битвы The Eve of Battle
Сезон 2 Серия 17
3 августа 2021
Владыки демонов The Demon Lords
Сезон 2 Серия 18
10 августа 2021
Сигнал к началу банкета The Signal to Begin the Banquet
Сезон 2 Серия 19
17 августа 2021
На этой земле, где все это произошло On This Land Where It All Happened
Сезон 2 Серия 20
24 августа 2021
Адальман, или Указательный палец Adalman, the Index Finger
Сезон 2 Серия 21
31 августа 2021
Банкет повелителей демонов Demon Lords' Banquet
Сезон 2 Серия 22
7 сентября 2021
Чудесное спасение Returning from the Brink
Сезон 2 Серия 23
14 сентября 2021
Октаграмма Octagram
Сезон 2 Серия 24
21 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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