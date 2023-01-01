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Постер сериала О моем перерождении в слизь
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О моем перерождении в слизь, список сезонов

Tensei shitara slime datta ken 16+
Год выпуска 2018
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Список сезонов сериала «О моем перерождении в слизь»
О моем перерождении в слизь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
24 эпизода 1 октября 2018 - 18 марта 2019
 
О моем перерождении в слизь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
24 эпизода 12 января 2021 - 21 сентября 2021
 
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