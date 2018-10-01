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Постер к 1-му сезону сериала О моем перерождении в слизь
Киноафиша Сериалы О моем перерождении в слизь Сезоны Сезон 1

Tensei shitara slime datta ken 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «О моем перерождении в слизь»

В 1-м сезоне сериала «О моем перерождении в слизь» обычный японский офисный сотрудник Сатору Миками участвует в драке. Когда он пытается защитить от грабителя с ножом одного из своих коллег из финансовой компании, он трагически погибает. Однако после смерти его ждет новая жизнь. Сатору перерождается в другой реальности, где Землю населяет множество различных фэнтезийных рас. И все бы ничего, но сам он становится представителем самой слабой и угнетаемой из них – он разумный комок слизи по имени Римуру. Но чувство справедливости и собственного достоинства заставляет его бороться за равноправие даже в таких условиях.

Список серий сериала О моем перерождении в слизь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Штормовой дракон Вельдора The Storm Dragon, Veldora
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2018
Встреча с гоблинами Meeting the Goblins
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2018
Сражение в деревне гоблинов Battle at the Goblin Village
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2018
В королевстве дварфов In the Kingdom of the Dwarves
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2018
Король-герой, Газель Дварго Hero King, Gazel Dwargo
Сезон 1 Серия 5
29 октября 2018
Сидзу Shizu
Сезон 1 Серия 6
5 ноября 2018
Повелитель пламени Conqueror of Flames
Сезон 1 Серия 7
12 ноября 2018
Унаследованная воля Inherited Will
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 2018
Нападение огров Attack of the Ogres
Сезон 1 Серия 9
26 ноября 2018
Лорд орков The Orc Lord
Сезон 1 Серия 10
3 декабря 2018
Габил прибыл! Gabiru is Here!
Сезон 1 Серия 11
10 декабря 2018
Нарушенный механизм The Gears Spin Out of Control
Сезон 1 Серия 12
17 декабря 2018
Великая битва The Great Clash
Сезон 1 Серия 13
24 декабря 2018
Тот, кто всё пожирает The One Who Devours All
Сезон 1 Серия 14
7 января 2019
Федерация леса Джуры The Jura Forest Alliance
Сезон 1 Серия 15
14 января 2019
Явление Княжны Тьмы Милим Demon Lord Milim Attacks
Сезон 1 Серия 16
21 января 2019
Собрание The Gathering
Сезон 1 Серия 17
28 января 2019
Подкрадывающееся зло Evil Creeps Closer
Сезон 1 Серия 18
4 февраля 2019
Карюбдис Charybdis
Сезон 1 Серия 19
11 февраля 2019
Юки Кагурадзака Yuuki Kagurazaka
Сезон 1 Серия 20
18 февраля 2019
Ученики Сидзу Shizu-san's Students
Сезон 1 Серия 21
25 февраля 2019
Как пройти лабиринт Conquering the Labyrinth
Сезон 1 Серия 22
4 марта 2019
Спасённые души Saved Souls
Сезон 1 Серия 23
11 марта 2019
Чернота и маска Black And The Mask
Сезон 1 Серия 24
18 марта 2019
График выхода всех сериалов
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