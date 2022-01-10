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Постер к 1-му сезону сериала Манипуляции
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Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Манипуляции Сезоны Сезон 1

Manipulations 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Манипуляции »

В 1-м сезоне сериала «Манипуляции» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Мод. Ее жизнь кажется полностью сложившейся. Она построила успешную карьеру и находится в поистине идеальных отношениях, которые постепенно стали настоящим адом. Мод ослеплена чувствами. Когда она познакомилась с Матиасом, то сразу поняла, что он ее судьба. Мод не подозревает, что с ней творится. Тем временем сын главной героини решает выяснить, кто же такой Матиас на самом деле. Очень быстро оказывается, что Мод состоит в романтических отношениях с жестоким и беспощадным манипулятором.

Список серий 1-го сезона сериала «Манипуляции » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Épisode 1
Сезон 1 Серия 1
10 января 2022
Серия 2 Épisode 2
Сезон 1 Серия 2
10 января 2022
Серия 3 Épisode 3
Сезон 1 Серия 3
17 января 2022
Серия 4 Épisode 4
Сезон 1 Серия 4
17 января 2022
Серия 5 Épisode 5
Сезон 1 Серия 5
24 января 2022
Серия 6 Épisode 6
Сезон 1 Серия 6
24 января 2022
График выхода всех сериалов
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