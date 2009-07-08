Это история о личной трагедии и становлении характера юной девочки. В свои 13 лет Мираи Онодзава переживает проблемы, характерные для любого подростка в ее возрасте. Она пытается выяснить, кем является, определить свое место в мире, видит безразличие со стороны взрослых и болезненно воспринимает любые слова окружающих, обращенные в ее сторону. Девочка порой реагирует на них агрессивно, а свои секреты поверяет только мобильному телефону. Она пока не знает, что главное потрясение поджидает ее впереди...