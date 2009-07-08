Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Токийское восьмибалльное
1 постер
Киноафиша Сериалы Токийское восьмибалльное

Токийское восьмибалльное (2009 - 2009)

Tokyo Magnitude 8.0 18+
Год выпуска 2009
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Fuji TV
Продолжительность сериала 4 часа 35 минут

О чем сериал

Это история о личной трагедии и становлении характера юной девочки. В свои 13 лет Мираи Онодзава переживает проблемы, характерные для любого подростка в ее возрасте. Она пытается выяснить, кем является, определить свое место в мире, видит безразличие со стороны взрослых и болезненно воспринимает любые слова окружающих, обращенные в ее сторону. Девочка порой реагирует на них агрессивно, а свои секреты поверяет только мобильному телефону. Она пока не знает, что главное потрясение поджидает ее впереди...

В ролях
В ролях
Сатоми Ханамура
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Eri Kitamura
Yumiko Kobayashi
Синъя Хамадзоэ
Кикуко Иноуэ
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшие сериалы про землетрясения Лучшие сериалы про землетрясения

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Токийское восьмибалльное - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 11 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Крипто — настолько милый, что теперь многие мечтают о такой собаке: какая порода у песика Супермена?
Новая «Фантастическая четверка» покорила первых зрителей: Marvel вернулись с фильмом, похожим на «Интерстеллар»
В «Свинке Пеппе» есть только один человек – как так вышло? Фанаты обсуждают жуткую теорию о мультике
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше