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Постер к 1-му сезону сериала Токийское восьмибалльное
Киноафиша Сериалы Токийское восьмибалльное Сезоны Сезон 1

Tokyo Magnitude 8.0 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 11
Продолжительность сезона 4 часа 35 минут
О чем 1-й сезон сериала «Токийское восьмибалльное»

В 1-м сезоне сериала «Токийское восьмибалльное» в центре событий оказывается девочка-подросток по имени Мираи Онодзава. Она болезненно переживает пубертатный период. Ей кажется, что родители не способны ее понять, да и мир настроен по отношению к ней весьма враждебно. Свои секреты и переживания девочка доверяет мобильнику. Однажды летом она отправляется с младшим братом Юки на выставку роботов. Мираи пребывает в свойственном ей мрачном настроении. Прогулка по искусственному острову Одайба внезапно превращается в настоящий кошмар. В это время в округе Канто начинается сильнейшее землетрясение.

Список серий 1-го сезона сериала «Токийское восьмибалльное» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Одайба погружается под воду Odaiba Sinks
Сезон 1 Серия 1
8 июля 2009
Разрушающийся мир Broken World
Сезон 1 Серия 2
15 июля 2009
Горящий мост Burning Bridge
Сезон 1 Серия 3
22 июля 2009
Обещание троих Their Promise
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2009
Рыдания в школе The School's Lament
Сезон 1 Серия 5
5 августа 2009
Нелёгкий выбор Abandoning Choices
Сезон 1 Серия 6
12 августа 2009
Летний закат Summer Evening Twilight
Сезон 1 Серия 7
19 августа 2009
Белоснежное утро Pure White Morning
Сезон 1 Серия 8
26 августа 2009
Прощай, сегодняшний день Goodbye to Today
Сезон 1 Серия 9
2 сентября 2009
Сестричка, знаешь,… Hey, Big Sister
Сезон 1 Серия 10
9 сентября 2009
Дорогой Юки… To Yuuki ...
Сезон 1 Серия 11
16 сентября 2009
График выхода всех сериалов
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