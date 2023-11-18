Отзывы о сериале «Отмороженные»

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Ольга Романова
18 ноября 2023, 11:26
Оценка
лучший сериал 2023 года, продолжение жду с нетерпением, болею за главных персонажей)
18 ноября 2023, 11:26
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Киноафиша.инфо
18 ноября 2023, 13:15
в ответ на сообщение
Ольга Романова от 18 ноября 2023, 11:26
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
18 ноября 2023, 13:15
1
0
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Олег Поклад
5 января 2024, 17:04
Оценка
Великолепно! Лучший сериал года!
5 января 2024, 17:04
1
0
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Киноафиша.инфо
6 января 2024, 00:49
в ответ на сообщение
Олег Поклад от 5 января 2024, 17:04
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
6 января 2024, 00:49
1
0
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Виталий Колтович
12 января 2024, 23:32
Оценка
Сериал супер! Посмотрел на одном дыхании. Очень жду второй сезон) и третийй, и четвертый, и пятый и ...
Прям кайфонул от просмотра👍👋
12 января 2024, 23:32
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Виталий Колтович
12 января 2024, 23:37
Оценка
Иии, Чак - ну очень крутой персонаж, красиво роль парня 90-х играет👍👍👍
12 января 2024, 23:37
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Киноафиша.инфо
13 января 2024, 19:26
в ответ на сообщение
Виталий Колтович от 12 января 2024, 23:32
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
13 января 2024, 19:26
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Владимир Желязков
23 января 2024, 15:11
Пересмотрел все сайты о сериали и НИКТО не пишет, сколько серий в сезоне!! Да кака я разница, правда? 5 серий или 25?
23 января 2024, 15:11
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Владимир Чивилёв
25 февраля 2024, 06:44
Оценка
По началу сюжет сериала понравился, после у автора видно не хватило мозгов.
Да и не похоже на 90е. Уж я то знаю. 😁
Концовка вообще не о чём 👎
25 февраля 2024, 06:44
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Киноафиша.инфо
25 февраля 2024, 18:53
в ответ на сообщение
Владимир Желязков от 23 января 2024, 15:11
Главное, чтобы смотреть было интересно! 😄
25 февраля 2024, 18:53
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Киноафиша.инфо
25 февраля 2024, 18:54
в ответ на сообщение
Владимир Чивилёв от 25 февраля 2024, 06:44
Жаль, что сериал вас не впечатлил😞
25 февраля 2024, 18:54
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Жанна Пушкинская
9 мая 2025, 12:11
Оценка
Понравился сериал, даже пересмотрела во второй раз. Особенно понравился Фил и Чак. Хорошо сыграли. Даже не ожидала, что весь такой положительный в других сериалах Денис Васильев именно в этой роли прикольного пацана-бандита так раскроется. Может потому что похож на моего парня из 90-х., может у всех Васильевых природный артистизм, а может потому что наша молодость снята прикольно, а не страшно, как было тогда. Правда в молодости думаешь, что никогда не умрешь и было нормально. Так все жили. А одноклассника из моего города уже почти 30 лет нет с бандитских "Лихих...". У него с братом расстрелянным в 1996 огромный памятник с ними-молодыми навсегда ребятами. РЕЖИССЕРЫ пора снять продолжение. А то на самом интересном месте....Ну что это б...?
9 мая 2025, 12:11
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Киноафиша.инфо
31 мая 2025, 23:23
в ответ на сообщение
Жанна Пушкинская от 9 мая 2025, 12:11
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
31 мая 2025, 23:23
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Прям кайфонул от просмотра👍👋
Да и не похоже на 90е. Уж я то знаю. 😁
Концовка вообще не о чём 👎
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