Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Отмороженные
Новости
Новости о сериале «Отмороженные»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Отмороженные»
Вся информация о сериале
Не мы такие, жизнь такая: 7 новых сериалов о «лихих девяностых»
Самое насыщенное и влиятельное десятилетие в истории страны.
Написать
6 января 2025 10:27
Бандиты из 90-х осваиваются в современной Москве в трейлере сериала «Отмороженные»
По словам исполнителя главной роли Влада Коноплева, это история о дружбе и любви.
Написать
26 октября 2023 17:03
К выходу готовится сериал «Отмороженные» о бандитах из 90-х, которые оказались в 2022 году
Появился первый тизер.
Написать
9 октября 2023 16:22
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667