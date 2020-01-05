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Киноафиша Сериалы Старая гвардия Сезоны Сезон 3

Staraya gvardiya 18+
Название Сезон 3. Огненный след
Премьера сезона 5 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 3-й сезон сериала «Старая гвардия»

В 3-м сезоне сериала «Старая гвардия. Огненный след» капитан полиции Вера Ершова берется за новое задание. Ей, как всегда, помогает ее необычная команда опытных мужчин-пенсионеров: бывший криминалист Григорий Сапронов и бывший оперативник Федор Бобрыкин. В пожаре погибает охранник местной школы Симонов. Сперва следователи уверены, что имеют дело с обычным несчастным случаем, но их смущает один факт: прежде мужчина работал пожарным инспектором. Это странное «совпадение» подталкивает команду «старой гвардии» к разгадке. Похоже, поджигатель был давно знаком с жертвой и подстроил все довольно изобретательным способом.

Список серий 3-го сезона сериала «Старая гвардия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Огненный след 1
Сезон 3 Серия 1
5 января 2020
Огненный след 2
Сезон 3 Серия 2
5 января 2020
Огненный след 3
Сезон 3 Серия 3
5 января 2020
Огненный след 4
Сезон 3 Серия 4
5 января 2020
График выхода всех сериалов
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